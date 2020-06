Business news: Taiwan, previsioni di crescita del Pil riviste al ribasso all'1,52 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità finanziaria di Taiwan ha ridimensionato le sue previsioni per la crescita del prodotto interno lordo (Pil) dell'Isola nel 2020 all'1,52 per cento, dall'1,92 per cento annunciato a marzo. Lo ha reso noto l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". L'autorità competente ha dichiarato che l'epidemia di Covid-19 nella prima metà dell'anno ha indebolito il consumo e le esportazioni locali. Secondo le stime, l'epidemia potrebbe continuare a ostacolare lo slancio economico ma, con la spesa pubblica e lo sviluppo vigoroso del settore dei semiconduttori, la crescita economica di Taiwan rimbalzerà nella seconda metà di quest'anno. L'indice dei prezzi al consumo di Taiwan per il 2020 dovrebbe aumentare dello 0,01 per cento. (Cip)