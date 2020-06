Business news: Cina, produzione petrolio greggio in aumento dell'1,3 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione cinese di petrolio greggio è cresciuta dell'1,3 per cento su base annua a 16,46 milioni di tonnellate a maggio, accelerando dopo l'aumento dello 0,9 per cento registrato ad aprile. Lo mostrano i dati rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Durante questo periodo la Cina ha lavorato circa 54,9 milioni di tonnellate di greggio, con un aumento dell'8,2 per cento su base annua. Nei primi cinque mesi di quest'anno, la produzione cinese di petrolio greggio è cresciuta dell'1,9 per cento su base annua a 80,9 milioni di tonnellate, e il paese ha lavorato circa 261,39 milioni di tonnellate di petrolio greggio, in calo dell'un per cento rispetto a un anno fa. A maggio, la Cina ha importato 47,97 milioni di tonnellate di petrolio greggio, con un aumento del 19,2 per cento su base annua. (Cip)