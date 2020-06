Liguria: Aspi, domani focus al Mit per soluzioni su viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia prenderà parte, domani, all'incontro con il Mit "con l'auspicio di dirimere le azioni da adottare per alleviare il più possibile le problematicità legate alla necessità di gestire manutenzioni e ispezioni nelle 285 gallerie liguri sulla base delle prescrizioni giunte a fine maggio dal Dicastero - che hanno inizialmente posto una deadline inderogabile di fine attività al 30 giugno - e nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento". E' quanto si legge in una nota di Autostrade per l'Italia sulla situazione della rete in Liguria. "La società - prosegue la nota - ha iniziato lo scorso gennaio un piano di controlli delle 587 gallerie della rete nazionale, basato sulla metodologia del Cetu, Le Centre d'Etudes Des Tunnels del governo francese. La prima fase di controlli è giunta sostanzialmente al 100 per cento nelle regioni dove Aspi è presente. Per quanto riguarda la Liguria, la percentuale di gallerie controllate era del 95 per cento e, a seguito delle prescrizioni di maggio, sono immediatamente iniziati ulteriori controlli nella stragrande maggioranza dei tunnel". (segue) (Com)