Business news: Cina, Fmi prevede crescita dell'1 per cento nell'anno in corso

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto al ribasso (del -0,2 per cento) le previsioni di crescita per la Cina nell'aggiornamento al rapporto semestrale World economic outlook di aprile. L'economia cinese dovrebbe espandersi dell'un per cento per cento nell'anno 2020 e crescere ulteriormente dell'8,2 per cento nel 2021 (stima rivista al ribasso dell'un per cento). La correzione per quest'anno è dovuta all'epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento e rientra in una più ampia revisione: l'economia globale dovrebbe contrarsi del 4,9 per cento, l'1,9 per cento in più di quanto stimato ad aprile. (Cip)