Business news: Adb stanzia due pacchetti di aiuti per Kazakhstan e Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha approvato un pacchetto di assistenza da 1,0 miliardi di dollari per aiutare il Kazakhstan a mitigare l'impatto della pandemia di coronavirus. All’Uzbekistan, invece, è stato concesso un medesimo pacchetto di assistenza da 500 milioni di dollari, secondo quanto riferito dalla banca. L'Adb ha riferito che le sue attività "sosterranno la risposta globale alla politica sanitaria per contrastare il Covid-19, le misure di protezione sociale e a garanzia dell'occupazione e il piano di stimolo economico introdotto dal governo per mitigare gli effetti negativi della pandemia". Le prospettive di crescita economica dei due paesi centro-asiatici quest’anno sono destinate a calare, in particolare quelle del Kazakhstan, che sta soffrendo anche a causa di un calo del prezzo del petrolio. Entrambi i paesi hanno introdotto duri blocchi tra marzo e maggio, che hanno danneggiato le imprese e provocato un aumento della disoccupazione. (Res)