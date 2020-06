Business news: Cina, Lego aprirà 80 nuovi negozi al dettaglio quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Lego prevede di aprire 80 nuovi negozi al dettaglio in Cina quest'anno. Lo ha annunciato il colosso mondiale dei giocattoli. "La Cina è un importante mercato strategico per il gruppo e siamo fiduciosi nel mercato cinese", ha affermato Paul Huang, vicepresidente del Gruppo Lego e direttore generale di Lego Cina. Il 25 giugno Lego ha inaugurato un punto vendita nella città di Hangzhou, capitale della provincia orientale di Zhejiang. L'outlet è il quarto negozio dell'azienda in Cina, con altri tre a Pechino e Shanghai. "La società avrà 220 negozi al dettaglio in Cina entro la fine di quest'anno, che coprirà più città di terzo e quarto livello nel paese", ha aggiunto Huang. (Cip)