Business news: Arabia Saudita, programmato lancio di fondo di sviluppo turistico da 4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Arabia Saudita hanno deciso di lanciare un fondo di sviluppo per il settore del turismo del valore di 4 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’anno scorso l’Arabia Saudita si è aperta al turismo straniero introducendo visti specifici e ha programmato che il turismo vada a contribuire al prodotto interno lordo per il 10 per cento entro il 2030 dal 3 per cento attuale. Secondo il ministro del Turismo Ahmed al Khatib, l'istituzione del fondo costituisce un segno concreto dell'impegno saudita per lo sviluppo del turismo come settore fondamentale per la diversificazione dell'economia nazionale. (Res)