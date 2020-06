Business news: Iran, rial ai minimi storici sul dollaro a causa di pandemia, sanzioni e bassi prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rial, valuta nazionale dell'Iran, è sceso negli scorsi giorni ai minimi storici sul dollaro a causa dell'effetto congiunto di sanzioni, emergenza sanitaria e bassi prezzi del petrolio. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Ieri, 21 giugno, il dollaro veniva scambiato in media per 190.500 rial e l'euro per 215.500 per le strade della capitale Teheran. Nel primo quadrimestre del calendario iraniano (cominciato il 20 marzo), il dollaro ha guadagnato il 18,3 per cento di valore sul rial, di cui un 5 per cento solamente la scorsa settimana. Oltre alle ragioni già citate, il deprezzamento della moneta nazionale può anche essere ricondotto alla recente decisione governativa di ridurre i sussidi su alcuni beni alimentari e medicinali nonché alla recente risoluzione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica con cui questa ha criticato l'Iran per avere impedito a suoi ispettori l'accesso a due siti. Quanto alla riduzione delle entrate petrolifere, la scorsa settimana il vicepresidente iraniano Eshaq Jahangiri ha dichiarato che queste ultime sono passate dai 100 miliardi di dollari del 2011 a 8 miliardi. Nel 2015, ai tempi della firma del cosiddetto "Accordo nucleare", il dollaro veniva scambiato per 32.000 rial. (Res)