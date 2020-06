Business news: Libano, presidente Parlamento invoca stato emergenza finanziaria per bloccare collasso della lira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libanese Nabih Berri ha invocato la dichiarazione dello stato di emergenza finanziaria da parte di governo, Banca centrale e associazione bancaria libanese al fine di proteggere la lira da un ulteriore deprezzamento sul dollaro. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Durante una riunione d’emergenza del partito da lui guidato Amal, Berri ha affermato l’inaccettabilità di trasformare i libanesi in ostaggi dei mercati neri di denaro, cibo, medicine e carburante. La valuta nazionale libanese ha toccato un nuovo minimo nei confronti del dollaro, con un biglietto verde scambiato ormai per 6.200 lire agli sportelli di cambio del paese dei cedri. Tentativi di frenare il deprezzamento della lira tramite annunciate immissioni di dollari sul mercato da parte della Banca centrale e limiti ai prelievi non hanno finora sortito i risultati attesi. Il tasso ufficiale rimane tuttavia quello di 1.507,5 lire per un dollaro, in vigore dal 1997. (Res)