Business news: Marocco, settore immobiliare in crisi, banche fondamentali per ripresa

- Una delle cose più difficili per la classe media in Marocco è l'accesso agli alloggi di alto livello. Nella sua edizione del giorno, il quotidiano "L’Economiste" rileva che la correlazione tra offerta e potere d'acquisto è aumentata. Ciò spiega in parte la crisi in cui è precipitato il settore immobiliare. In questo contesto, "i margini degli sviluppatori immobiliari sono sempre stati controversi nell'opinione pubblica", ha affermato il quotidiano, che parla ufficialmente di una percentuale del 15-18 per cento. L'elevato costo delle abitazioni, l'insufficiente pianificazione urbana e la speculazione fondiaria contribuiscono all'inflazione dei prezzi degli immobili. In effetti, "la terra rappresenta dal 60 al 70 per cento del prezzo di costo". A ciò si aggiunge il peso delle tasse, che varia a seconda del territorio, con forti pressioni nelle grandi città. Per non parlare dell'aumento dei prezzi dei materiali. Impantanato in una crisi già da alcuni anni, il settore non è stato risparmiato dalla crisi da Covid-19 che ha fermato il 90 per cento dei cantieri e ha fatto crollare le transazioni del -95 per cento. Per far fronte alla situazione, la politica monetaria accomodante della Banca centrale dovrebbe servire gli sviluppatori immobiliari, poiché i tassi di interesse in calo potrebbero stimolare la domanda di credito immobiliare. (Res)