Business news: Tunisia, premier Fakhfakh, debito pubblico tocca l'82 per cento del Pil

- Il debito pubblico della Tunisia ha raggiunto i 28,77 miliardi di euro (circa 92 miliardi di dinari), ovvero l'82 per cento del prodotto interno lordo. Lo ha annunciato il primo ministro, Elyes Fakhfakh, durante una sessione plenaria dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) dedicata alla valutazione dei primi cento giorni dell'operato del governo. Si tratta di un dato "spaventoso", ha evidenziato Fakhfakh. Il debito estero ha superato la linea rossa, toccando il 60 per cento del Pil. Infine, la recessione del 6 per cento in termini di crescita ha portato a una diminuzione delle risorse statali, ha concluso Fakhfakh. (Tut)