Business news: la startup indonesiana Tokopedia ottiene 500 milioni di dollari da Temasek

- L’“unicorno” indonesiano dell’e-commerce Tokopedia si è assicurata fondi per 500 milioni di dollari da parte del fondo d’investimento statale di Singapore Temasek. Tokopedia è ad oggi il primo portale di e-commerce dell’Indonesia, ed è impegnata in colloqui con i suoi principali investitori – il fondo VisionFund di SoftBank e Alibaba Group Holding – per negoziare l’entità della loro partecipazione ad un nuovo round di investimenti, cui dovrebbero prendere parte anche grandi nomi dell’industria del web Usa. L’obiettivo della società indonesiana è di raccogliere altri 500 milioni di dollari. L’accordo con Temasek ha portato il valore di mercato di Tokopedia a circa 7,5 miliardi di dollari. (Fim)