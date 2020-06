Business news: Iran-Afghanistan, terza sezione della ferrovia Khaf-Herat in funzione entro dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza sezione della tratta ferroviaria Khaf-Herat che collega le reti di Iran e Afghanistan entrerà in funzione entro dicembre. Lo ha affermato il ministro dell'Energia iraniano Reza Ardakanian durante un incontro a Teheran con il ministro degli Esteri ad interim dell'Afghanistan, Haneef Atmar, come riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times". Secondo Ardakanian, il completamento della tratta è fondamentale per accelerare lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Il progetto, avviato nel 2007, collega con 132 chilometri di ferrovia la città di Khaf, nell'Iran orientale, a quella di Ghoryan, nella provincia di Herat, nell'Afghanistan occidentale. Ardakanian ha anche annunciato la prossima organizzazione di due fiere in Afghanistan - una a Herat, l'altra a Kabul - con le quali l'Iran potrà presentare le proprie capacità nel settore tecnico e ingegneristico. Il ministro iraniano ha anche citato la possibilità di cooperare con Kabul nella realizzazione di una ventina di progetti nel settore elettrico (anche per aumentare le esportazioni di energia elettrica verso l'Afghanistan) nonché la stesura di un documento per una cooperazione bilaterale sul lungo periodo in vista del prossimo Comitato economico congiunto tra i due paesi. Ardakanian ha inoltre annunciato la probabile apertura di una filiale di una banca afghana nella città portuale iraniana di Chabahar. (Res)