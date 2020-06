Business news: Arabia Saudita, principio di reciprocità applicato alle importazioni da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da luglio, l’Arabia Saudita applicherà il principio di reciprocità nelle importazioni da Paesi che applicano restrizioni alle esportazioni saudite. Lo ha annunciato l’Autorità generale per il commercio estero (Gaft), come riferisce il quotidiano panarabo "Asharq Al-Awsat". La Gaft evidenzia come pratiche attuate da altri paesi siano lesive del principio di concorrenza e irrispettose delle disposizioni degli accordi internazionali in materia. (Res)