Business news: Algeria, Sonatrach rinnova contratto Gnl con Total per tre anni

- La compagnia algerina degli idrocarburi Sonatrach ha annunciato il rinnovo per tre anni di un contratto di fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) con Total. Lo ha reso noto la Sonatrach in un comunicato stampa. L'accordo "permetterà la fornitura di Gnl algerino al mercato francese per due milioni di tonnellate all'anno" e che "le forniture saranno effettuate perlopiù dal terminal metanifero di Fos Cavaou". L'accordo "si inserisce della lunga storia della cooperazione tra Sonatrach e Total" ed è indice - in un contesto di volatilità del mercato - "della qualità delle relazioni tra i due partner storici". Per il presidente di Sonatrach, Toufik Hakkar, il rinnovo del contratto con Total "conferma lo status di partner affidabile di Sonatrach, in quanto rispettosa degli impegni contrattuali e di una credibilità certa sul mercato internazionale dell'energia". Il contratto giunge in una fase di contrazione delle esportazioni della Sonatrach verso Spagna e Italia. (Ala)