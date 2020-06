Business news: aeroporto internazionale Hong Kong, volume passeggeri diminuito del 18,9 per cento nel 2019-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei passeggeri e il volume delle merci all'aeroporto internazionale di Hong Kong sono diminuiti rispettivamente del 18,9 e del 7,3 per cento su base annua nell'anno fiscale 2019-2020. Lo rende noto l'ultimo rapporto pubblicato dall'Autorità aeroportuale di Hong Kong. Il rapporto per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2020 mostra che il volume dei passeggeri e il volume del carico dell'aeroporto sono precipitati rispettivamente a 60,9 milioni e 4,7 milioni di tonnellate. "Abbiamo affrontato il doppio impatto negativo dei disordini sociali nella seconda metà del 2019 e della pandemia di Covid-19 dall'inizio del 2020", ha spiegato Jack So, presidente dell'autorità aeroportuale. "La pandemia passerà, speriamo presto. Continueremo a migliorare le infrastrutture e le strutture dell'aeroporto che ne guideranno il futuro sviluppo e contribuiranno alla crescita economica di Hong Kong", ha aggiunto. Fred Lam, amministratore delegato dell'autorità aeroportuale, ha affermato che, nonostante queste sfide, l'autorità aeroportuale ha lanciato quattro cicli di misure di soccorso per un valore di circa 593 milioni di dollari per la comunità aeroportuale, tra cui compagnie aeree, rivenditori, servizi di catering e franchisee. "L'attuale recessione non ha precedenti, ma siamo fiduciosi che quando la pandemia si attenuerà, la domanda dei passeggeri del trasporto aereo rimbalzerà. Per questo motivo, stiamo mantenendo i nostri piani di sviluppo a lungo termine per soddisfare le esigenze future", ha concluso Lam. (Cip)