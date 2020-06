Business news: India-Cina, aziende segnalano blocchi delle spedizioni alle dogane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni fra India e Cina a causa dello scontro del 15 giugno al confine nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), si riversano ora sul commercio: le spedizioni di origine indiana vengono trattenute a Hong Kong e in Cina come ritorsione all'India che blocca le spedizioni di origine cinese nei porti nazionali. Secondo quanto riferisce "The New Indian Express", Sharad Kumar Saraf, presidente della Federazione delle organizzazioni di esportazione indiane (Fieo), ha segnalato l'azione di rappresaglia di Pechino dopo che le dogane indiane hanno trattenuto spedizioni cinesi. "Ci è stato dato di capire che la dogana sta esaminando fisicamente tutte le importazioni, il che sta ritardando lo sdoganamento, aumentando il costo delle importazioni", ha detto Saraf in una lettera al sottosegretario al Commercio Anup Wadhawan. Il presidente della Fieo ha precisato che alcuni esportatori hanno riferito blocchi sia da parte di Hong Kong sia delle dogane cinesi continentali. In precedenza, dopo che le spedizioni di iPhone di Apple dalla Cina erano state trattenute in vari porti indiani, il Forum di partenariato strategico Usa-India (Usispf) ha scritto al governo indiano per esprimere le sue preoccupazioni. (Cip)