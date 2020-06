Business news: Iran, 17 miliardi di dollari di esportazioni dalle zone di libero commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dalle zone di libero commercio e dalle aree economiche speciali dell'Iran hanno raggiunto il valore di 17 miliardi di dollari tra il marzo 2019 e il marzo 2020. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times" citando il segretario del Consiglio superiore per le zone di libero commercio iraniane, Morteza Bank. Quest'ultimo ha aggiunto che in queste zone sono stati creati posti di lavoro per 186 mila persone nel corso degli scorsi sette anni, di cui 36 mila nel 2019. Bank ha stimato gli investimenti dei privati nelle zone di libero scambio a circa 2,6 miliardi di dollari, di cui 200 milioni nel 2019 per un aumento del 70 per cento rispetto all'anno precedente. Bank ha anche espresso la sperazna che l'investimento del settore privato nelle zone di libero scambio aumenti del 50 per cento nel corso di quest'anno. (Res)