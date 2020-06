Roma: da 1 luglio riparte "Patrimonio in Comune", attività didattica nei musei civici e in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brevi percorsi nelle sale dei principali musei dedicate ai capolavori e ai palazzi dove sono custoditi; itinerari alla scoperta della città antica, moderna e contemporanea per scoprire insieme le trasformazioni della storia attraverso piccoli segni e testimonianze monumentali: dopo la riapertura dei Musei Civici e delle aree archeologiche, ripartono dal 1 luglio 2020 anche le attività didattiche di "Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare". L'iniziativa, si legge in una nota, "è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, con i servizi museali di Zètema progetto cultura. "Le visite e le attività didattiche, completamente gratuite - spiega il comunicato - si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19. È obbligatoria la prenotazione allo 060608 ed è previsto un numero massimo di 10 partecipanti. Per accedere ai Musei e partecipare alle attività sarà inoltre necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura, che dovrà essere inferiore ai 37.5°. È obbligatorio l'uso della mascherina. Da luglio a settembre, i numerosi appuntamenti di aMICi e Visita con noi! offriranno a tutti la possibilità di svolgere visite e percorsi in città, tornando a godere della bellezza del nostro patrimonio e dei luoghi della cultura. aMICi comprende una serie di appuntamenti fissi dedicati ai possessori della Mic programmati durante la settimana, nel pomeriggio di mercoledì e giovedì, in cui si potranno ascoltare approfondimenti dei curatori dei musei sulle opere e sulle storie delle collezioni. Visita con noi! è un'iniziativa gratuita prevista tutte le domeniche per scoprire e approfondire la conoscenza e sviluppare la partecipazione e la cura del nostro straordinario patrimonio culturale e ambientale".(Com)