Roma: Fd'I, ennesimo rogo tossico a campo rom Municipio XIV, Raggi intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo rogo tossico al campo rom di Monte Mario, con un fortissimo odore di plastica bruciata, avvertito, per tutta la notte, in diverse zone del municipio. Un vero e proprio attentato alla salute pubblica che si perpetua da anni. Un area di illegalità dove tutto è permesso e dove nessuno ritiene di far rispettare la legge". Lo dichiarano gli esponenti di Fd'I, Federico Guidi coordinatore del Municipio XIV, Alberto Mariani capogruppo in XIV Municipio, Massimiliano Pirandola e Stefano Oddo consiglieri del municipio XIV, Marco Visconti, delegato Fd'I Roma all'ambiente, e i componenti della costituente municipale Mauro Gallucci, Luca Bedini, Natale Ferraro, Elisabetta Vinci, Claudio Morini. "Il tutto si è svolto oltretutto - aggiunge la nota congiunta degli esponenti di Fd'I - davanti al presidio fisso della Polizia Locale di Roma Capitale. Ma se non si permette alle forze dell'ordine di intervenire che ci sta a fare quel presidio? Si intervenga una volta per tutte con decisione, non possono essere i cittadini a pagare l'inerzia di una amministrazione pentastellata che nulla ha risolto e che continua nella politica dello struzzo. Basta con le zone in cui tutto è permesso in sfregio ad ogni legge. La Raggi intervenga con decisione e dimostri di voler tutelare la salute dei cittadini e combattere l'illegalità con i fatti e non solo a parole".(Com)