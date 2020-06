Business news: Cina, commercio estero auto diminuito del dieci per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni e le esportazioni cinesi di automobili sono diminuite del dieci per cento su base mensile a maggio, secondo i dati forniti dall'Associazione cinese dei produttori di automobili. Il volume delle importazioni e delle esportazioni è stato pari a 8,3 miliardi di dollari il mese scorso, in calo del 36,9 per cento su base annua. Le importazioni sono precipitate del 47,2 per cento su base annua a 3,8 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono diminuite del 24,6 per cento da un anno prima a 4,5 miliardi di dollari. In termini di esportazioni, Shanghai Automotive Industry, Chery Automobile e Changan Automobile sono risultate tra le prime dieci case automobilistiche del paese durante i primi cinque mesi. (Cip)