Business news: Ue e Corea del Sud firmano accordo su "aviazione orizzontale"

- L'Unione europea e la Corea del Sud hanno firmato un accordo "sull'aviazione orizzontale" che consente a qualsiasi compagnia aerea dell'Unione europea di volare verso Seul da ogni Stato membro dell'Ue. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che 22 Stati membri hanno accordi di servizi aerei bilaterali con la Corea del Sud. Tradizionalmente, in questi accordi bilaterali sui servizi aerei, solo le compagnie aeree possedute e controllate da un determinato Stato membro o dai suoi cittadini possono volare tra tale Stato membro e un paese terzo. Per l'esecutivo comunitario, la conclusione dell'accordo orizzontale offre importanti opportunità ad altre compagnie aeree dell'Ue ed è quindi vantaggiosa per le compagnie aeree di entrambe le parti. La firma ha luogo pochi giorni prima della videoconferenza tra i leader dell'Ue e della Repubblica di Corea, che si terrà il 30 giugno. (Beb)