Business news: Cina, turismo interno in aumento dell'8,4 per cento nel 2019

- La Cina ha registrato un picco nel turismo interno nel 2019, registrando sei miliardi di viaggi con un aumento dell'8,4 per cento su base annua. Lo ha reso noto il ministero della Cultura e del Turismo. Secondo un rapporto rilasciato dal ministero, i viaggi all'estero dalla Cina sono aumentati del 3,3 per cento su base annua a 154,6 milioni nel 2019, mentre i turisti all'estero hanno effettuato 145,3 milioni di visite in Cina l'anno scorso, con un incremento del 2,9 per cento. L'anno scorso, l'industria turistica del paese ha guadagnato 6.630 miliardi di yuan (circa 935 miliardi di dollari) di entrate, registrando una crescita annuale dell'11,1 per cento. (Cip)