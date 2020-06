Business news: Cina, Xinjiang è principale centro di distribuzione di elettricità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, ha fornito 300 miliardi di chilowattora di elettricità al resto del paese per dieci anni, diventando il principale centro di distribuzione dell'energia nel paese. Secondo la filiale regionale della compagnia elettrica statale cinese, la trasmissione dell'elettricità ha aiutato le regioni centrali e orientali della Cina a ridurre di circa 96 milioni di tonnellate l'uso di carbone e ha ridotto le emissioni di anidride carbonica e di anidride solforosa rispettivamente di 259,2 milioni e 816 mila tonnellate. Secondo la società, la continua espansione della trasmissione di energia elettrica è dovuta ai miglioramenti in numerosi progetti chiave in ambito energetico che si estendono dallo Xinjiang alle province orientali. Inoltre, la regione ha firmato accordi con diverse amministrazioni a livello provinciale. Secondo lo Xinjiang Electricity Trading Center, lo Xingjang attualmente trasmette elettricità ad altre 19 regioni cinesi, molte delle quali acquistano elettricità come forma di sostegno economico alla regione. Lo Xinjiang è ricco di carbone e di energia eolica. Ad oggi, la capacità di potenza installata della regione è di 92.432 milioni di chilowatt e la capacità installata di energia da fonti rinnovabili è tra le prime in Cina. (Cip)