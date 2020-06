Business news: Cina, ministero Commercio sigla accordo con banca commerciale a sostegno imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio cinese ha siglato un protocollo d'intesa (MoU) con China Construction Bank (Ccb) - una delle quattro maggiori banche commerciali della Repubblica popolare - per adottare congiuntamente misure volte ad aiutare le imprese a superare le difficoltà derivanti dalla pandemia di coronavirus e stabilizzare il commercio estero del paese. Secondo un comunicato sul sito web del ministero, si rafforzerà la condivisione di informazioni con la banca e si sosterrà l'utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata per fornire servizi finanziari migliori alle imprese. La banca intensificherà il sostegno al credito, amplierà il finanziamento delle politiche e offrirà servizi come il matchmaking transfrontaliero (procedimento atto ad individuare le offerte che meglio rispondono a una richiesta effettuata da un soggetto) e le esposizioni digitali al commercio estero e alle imprese investite all'estero. Entrambe le parti lavoreranno insieme per mantenere costanti il commercio estero e gli investimenti del paese, come parte degli sforzi per garantire il controllo dell'epidemia e lo sviluppo economico e sociale. (Cip)