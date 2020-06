Business news: settore trasporti, passeggeri in aumento del 50,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei trasporti in Cina ha mostrato segni di ripresa a maggio: in termini di trasporto passeggeri, a maggio sono stati effettuati 740 milioni di viaggi, circa il 50,7 per cento del volume passeggeri nello stesso mese dello scorso anno. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti cinese. "L'investimento in beni immobili della Cina nell'ambito dei trasporti ha raggiunto 1.020 miliardi di yuan (circa 144,3 miliardi di dollari) durante i primi cinque mesi, con un aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha riferito il portavoce del ministero, Sun Wenjian, in conferenza stampa. Secondo i dati, la produzione di merci del paese nei porti è aumentata del 4,4 per cento anno su anno a 1,26 miliardi di tonnellate a maggio. Il tasso di crescita è stato di 0,3 punti percentuali in più rispetto ad aprile. (Cip)