Polonia: domani urne aperte per le elezioni presidenziali

- Urne aperte in Polonia domani per eleggere il presidente della Repubblica. Il capo di Stato uscente, Andrzej Duda, sostenuto dall'attuale maggioranza di governo, resta favorito per ottenere un secondo mandato quinquennale. Tuttavia, il suo vantaggio rispetto agli avversari si è progressivamente assottigliato e la partita è tutt'altro che chiusa. Il presidente polacco è eletto ogni cinque anni in elezioni di primo grado a doppio turno. Se nessuno dei candidati presidenziali conquista la maggioranza assoluta al primo turno, è previsto un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati più votati, da svolgersi a due settimane di distanza nel caso di questa tornata elettorale quindi il 12 luglio. Il voto per le presidenziali avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 10 maggio e il governo e la maggioranza hanno insistito fino all'ultimo affinché si rispettasse quella data, nonostante la situazione epidemiologica delicata. Dato il vantaggio del proprio candidato nei sondaggi, il partito governativo Diritto e giustizia (PiS) voleva scongiurare uno spostamento delle elezioni e ha respinto costantemente le richieste dell'opposizione di dichiarare lo stato di calamità naturale, che avrebbe consentito di rinviarle. (segue) (Vap)