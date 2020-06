Libia: ministero Esteri, necessaria collaborazione per colpire mercenari in siti petroliferi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro dell'Interno libico, Fathi Bashaga, ha invitato l'Unione europea a imporre sanzioni contro il gruppo russo Wagner e considerarlo sponsor del terrorismo. Lo ha annunciato lo stesso Bashaga su Twitter, dopo che la compagnia energetica libica National Oil Corporation (Noc) ha espresso in una nota la sua profonda preoccupazione per la presenza di mercenari russi e di altri stranieri all'interno del giacimento petrolifero di Sharara. Il controllo da parte dei mercenari russi del giacimento petrolifero di Sharara, insieme al gruppo di miliziani Janjawid, è un pericoloso precedente di mercenari stranieri che controllano il petrolio libico e controllano la ricchezza dei libici, ha aggiunto Bashaga. Per il ministro dell'Interno libico, il controllo da parte dei mercenari russi sui giacimenti petroliferi libici è una grave minaccia alla sicurezza nazionale libica e colpisce gli interessi di tutte le compagnie statunitensi ed europee legate al settore petrolifero in Libia. "Crediamo nell'unità della Libia e nella pace come un modo per porre fine alla crisi e non accetteremo mai il controllo dei mercenari russi sulle installazioni militari e petrolifere in Libia, poiché costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale, regionale e internazionale", ha concluso. (Lit)