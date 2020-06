Business news: Ue-Giappone, firmato accordo bilaterale su sicurezza aviazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e il Giappone firmano un accordo bilaterale sulla sicurezza dell'aviazione civile (Basa) che sosterrà i produttori dell'Unione europea di prodotti aeronautici ad aumentare il loro commercio e le loro quote nel mercato giapponese, ha spiegato l'esecutivo europeo. Il Basa rimuoverà duplicazioni delle attività di valutazione e collaudo dei prodotti aeronautici, ridurrà i costi per le autorità e l'industria aeronautica e promuoverà la cooperazione tra le autorità dell'aviazione civile dell'Ue e del Giappone. Secondo la Commissione Ue, norme comuni faciliteranno la cooperazione delle società europee e giapponesi e ridurranno l'onere amministrativo per le autorità, creando migliori opportunità di investimento e rafforzando la prosperità e la crescita economica. Per la commissaria per i Trasporti, Adina Valean, "questo accordo faciliterà l'accesso della nostra industria aeronautica al mercato giapponese dei prodotti aeronautici, aiutando questo settore colpito a riprendersi dalla crisi. Stiamo inoltre intensificando la cooperazione tra l'Ue e le autorità aeronautiche giapponesi, verso un livello ancora più elevato di sicurezza dell'aviazione civile e compatibilità ambientale". (Beb)