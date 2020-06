Business news: Taiwan, disoccupazione al 4,07 per cento a maggio, il tasso mensile più alto da otto anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione di Taiwan ha raggiunto il 4,07 per cento a maggio, il dato più alto del mese negli ultimi otto anni. Lo ha reso noto l'agenzia statistica dell'Isola. Il dato di maggio è aumentato di 0,04 punti percentuali da aprile e di 0,4 punti percentuali su base annua; il numero totale di disoccupati a maggio è stato di 486 mila, in aumento di cinquemila unità da aprile. Secondo l'agenzia, la maggior parte dei disoccupati ha perso il lavoro perché i datori di lavoro hanno ridimensionato o chiuso le loro attività. Il numero di persone occupate in tutta l'isola a maggio era di 11,46 milioni, in calo dello 0,04 per cento da aprile. Il settore industriale ha registrato la maggiore riduzione dell'occupazione, mentre i settori dei servizi hanno assunto quattromila persone in più grazie all'allentamento dell'epidemia di Covid-19. (Cip)