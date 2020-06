Roma: De Priamo (Fd'I), solidarietà a dirigenti Fd'I Municipio II, allontanati da donna rom con coltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dirigenti romani di Fratelli d'Italia del Municipio II, Simone Pelosi e Leonora Peresso "sono stati allontanati da una donna di origini rom con un coltello mentre denunciavano in diretta Fb la presenza dei campi rom e delle annesse discariche abusive". Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio, in una nota, esprime "solidarietà ai dirigenti romani di Fd'I del II Municipio, Simone Pelosi e Leonora Peresso". "Le denunce di Fratelli d'Italia proseguiranno, mentre la sindaca Raggi che aveva promesso di sgomberare i campi nella Capitale non ha mosso un dito". (Com)