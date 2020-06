Libano: ambasciatore Usa Shea risponde a sentenza su divieto interviste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del giudice di Tiro "è infelice e penso che sia una distrazione", ha detto la diplomatica. Shea ha aggiunto: "Mi piacerebbe che i libanesi si concentrassero invece sulle soluzioni ai problemi che deve affrontare il loro paese, sapendo che il paese è colpito da una crisi economica e che le persone sono preoccupate se potranno fare il pieno. Quindi no, l'ambasciata degli Stati Uniti non verrà messa a tacere. In ogni caso, ho già ricevuto le scuse dal governo libanese dopo questa decisione del giudice. Ma la cosa più importante è che i libanesi non vedano compromessa la loro libertà". (segue) (Lib)