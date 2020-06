Ustica: Crimi, desecretazione primo passo verso verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi in un post pubblicato su Facebook interviene sulla strage di Ustica. "Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per avermi concesso l'opportunità di occuparmi dell'attuazione della direttiva sulla declassifica e sul versamento straordinario di documenti all'Archivio centrale dello Stato, e dei lavori del Comitato consultivo che vede la partecipazione dei familiari delle vittime delle stragi, così da poter proseguire il lavoro iniziato un anno fa - scrive -. Si tratta di un incarico tanto importante quanto delicato, che ho già avuto modo di svolgere l'anno scorso e che mi ha portato a contatto diretto con la sofferenza di chi ha perduto un proprio caro ed ancora oggi non sa perché, eppure va avanti con forza e coraggio a ricercare quella verità che da sempre gli è negata, e non senza rabbia, per i troppi silenzi e omissioni che ne hanno intralciato il cammino. Nella ricostruzione degli eventi più tragici che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese - conclude -, la desecretazione degli atti in possesso delle agenzie di intelligence e delle pubbliche amministrazioni è un primo passo di un percorso importante che può condurre alla verità. Adesso ne servono altri, e da lì partiremo".(com)