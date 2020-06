Libia: ministero Esteri, necessaria collaborazione per colpire mercenari in siti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) libico ha invitato oggi i paesi a cui appartengono le compagnie petrolifere attive in Libia a cooperare con Tripoli per "per esporre le violazioni dei mercenari e dei paesi che li sostengono, al fine di sottoporli a sanzioni internazionali". E' quanto si legge in un comunicato stampa della diplomazia di Tripoli, che ha avvertito del "pericolo dell'esistenza dei gruppi criminali e terroristici Wagner (russi), Janjawid (sudanesi) e altri". Per la diplomazia libica questi gruppi rappresentano "una minaccia alla sicurezza regionale e internazionale". (segue) (Lit)