- A Torino domani, domenica 28 giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3995m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un campo anticiclonico disteso sul Mediterraneo favorisce una giornata soleggiata su pianure e coste liguri. Le Alpi rimangono lambite da correnti umide occidentali, e tra pomeriggio e sera saranno possibili temporali sparsi, specie tra Val d'Aosta e Alto Piemonte. Ulteriore aumento termico, punto di 33-34°C sulle basse pianure. Più fresco, ma comunque afoso, sulla riviera ligure. In Liguria mare poco mosso.(Rpi)