Ghana: elezioni, Npp formalizza candidatura presidente in carica

- Il partito al potere in Ghana, Nuovo partito patriottico (Npp), ha annunciato formalmente di avere scelto il presidente in carica, Nana Akufo-Addo, come suo candidato alle elezioni presidenziali in programma quest’anno. Akufo-Addo, 76 anni, correrà alle elezioni il prossimo 7 dicembre in ticket con il vicepresidente Mahamudu Bawumi, ha reso noto il Npp in una dichiarazione. A sfidare il presidente in carica sarà il suo predecessore, John Mahama , del Congresso nazionale democratico, per la terza volta consecutiva. (Res)