Francia: domani il voto per il secondo turno delle elezioni municipali

- Il secondo turno delle elezioni municipali francesi domani potrebbe segnare una netta affermazione della sinistra ambientalista. Il partito Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) sembra in procinto di conquistare diverse importanti città, come Marsiglia, Lione e Nantes. In altri importanti centri, come Lille o Tolosa, la sfida resta invece serrata con i Repubblicani. Una situazione che sino a pochi mesi era impronosticabile. Dopo le presidenziali del 2017 la sinistra francese si è ritrovata frammentata in diversi partiti e movimenti, incapaci di instaurare un dialogo e trovare una convergenza. Con queste municipali c'è stato un ritorno dell'opposizione tra destra e sinistra, a discapito del duello che ha segnato le presidenziali del 2017: quello tra il presidente in carica Emmanuel Macron e la sfidante Marine Le Pen. La République en marche (Lrem), partito del capo dello Stato, soffre la sua giovane età ed a causa della scarsa presenza sul territorio in questi ultimi anni non è riuscita ad imporsi a livello locale. Il partito della maggioranza presidenziale ha dichiarato apertamente che il suo obiettivo è quello di far eleggere in tutto 10 mila consiglieri. (segue) (Frp)