Francia: domani il voto per il secondo turno delle elezioni municipali (3)

- Secondo i dati riportati dal quotidiano "Libération", il Rassemblement National ha perso il 4,79 per cento dei voti rispetto al 2014. Osservatori e analisti temono un forte tasso di astensione. Alla prima tornata elettorale di tre mesi fa la partecipazione è stata del 44,64 per cento, 20 punti in meno rispetto alle municipali del 2014. Un record mai raggiunto prima durante la Quinta Repubblica, causato soprattutto dalla paura del coronavirus. Ma i timori per il Covid-19 non sono gli unici fattori che potrebbero spiegare il ripetersi di un tasso di astensionismo così forte. "C'è un evidente disinteresse provocato da questa calendarizzazione", ha dichiarato ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1" Jerome Fourquet, direttore del dipartimento opinioni e strategie dell'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop). (segue) (Frp)