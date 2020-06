Francia: domani il voto per il secondo turno delle elezioni municipali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia del coronavirus farà da sfondo al voto di domani, che si terrà secondo un rigido protocollo sanitario deciso con un decreto emanato il 17 giugno scorso. Dopo le polemiche sulla decisione di mantenere il primo turno del 15 marzo, due giorni prima dell'inizio della quarantena, il governo non vuole correre rischi e mantiene alta la guardia. La distanza di sicurezza di un metro dovrà essere rispettata con attenzione, per questo i seggi son stati organizzai in modo da permettere agli elettori di mantenere lo spazio necessario attorno a loro. A questo si aggiunge poi l'obbligo di portare la mascherina per tutti (tranne portatori di handicap e chi è dotato di un certificato medico). Gli elettori avranno inoltre a loro disposizione gel disinfettante e non sarà obbligatorio apporre il timbro sulla carta elettorale per evitare contatti fisici. Il governo ha poi agevolato il voto per procura, che permette a un elettore di delegare un'altra persona a votare al suo posto. (Frp)