Ue: von der Leyen, approvare nuovo bilancio entro l'estate

- I leader dell'Ue devono trovare un accordo sul nuovo piano finanziario pluriannuale entro l'estate: lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista al quotidiano tedesco "Handelsblatt". Decisivo, secondo Von der Leyen, sarà quindi in Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 17 e 18 luglio. "Non si possono condurre negoziati di tale importanza in videoconferenza", ha osservato Von der Leyen rimarcando anche la necessità di approvare prima dell'estate il piano per la ripresa dell'Ue in quanto poi il Parlamento europeo dovrà approvare questo accordo, che dovrà anche essere ratificato dai parlamenti dei paesi membri. "L'Europa ha bisogno urgentemente di un Recovery Fund", ha dichiarato.(Res)