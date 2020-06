Business news: Cina, produzione di carbone in aumento dello 0,9 per cento nei primi cinque mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carbone in Cina è cresciuta dello 0,9 per cento su base annua, raggiungendo 1,47 miliardi di tonnellate nei primi cinque mesi di quest'anno. Lo hanno segnalato gli ultimi dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Secondo i dati, il paese ha prodotto 320 milioni di tonnellate di carbone grezzo il mese scorso, in calo dello 0,1 per cento su base annua. Nei primi cinque mesi, le importazioni di carbone sono aumentate del 16,8 per cento a 149 milioni di tonnellate. (Cip)