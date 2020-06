Ue: Von Der Leyen, altri 4,9 miliardi per accesso universale a vaccino contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo stanziamento da 4,9 miliardi di euro nell'ambito di "Team Europe", insieme alla Banca degli investimenti europei, per l'accesso universale al vaccino, ai test ed ai trattamenti contro il Covid-19. L'annuncio è avvenuto oggi nel quadro del summit "Global Goal: Unite for our Future". "Usciremo da questa pandemia solo quando sarà finita dappertutto", ha dichiarato Von Der Leyen sottolineando che "ciò significa che ogni persona nel mondo deve avere accesso ai test, ai trattamenti ed ai vaccini, a prescindere da dove vive". Per questo, ha detto, servono investimenti senza precedenti possibili "solo se il mondo si unisce". "Sono una ferma sostenitrice del multilateralismo per i vaccini", ha affermato Von der Leyen. (Beb)