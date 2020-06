Algeria: annullata nomina ministro Diaspora per doppia nazionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla nomina come ministro della Siaspora algerina, Samir Chaabna ha visto annullato il suo incarico per non aver rinunciato alla sua doppia nazionalità franco-algerina. Secondo la legislazione del paese, infatti, ogni cittadino deve avere "nazionalità esclusivamente algerina" per accedere alle alte funzioni dello stato, in particolare a quella di ministro. Samir Chaabna, deputato per gli stranieri eletto nel distretto consolare di Marsiglia, è stato nominato il 23 giugno viceministro incaricato della comunità nazionale all'estero durante un rimpasto ministeriale. Chaabna, franco-algerino, aveva accettato il portafoglio e assunto l'incarico "senza dichiarare la sua doppia nazionalità", secondo un comunicato stampa dell'ufficio del premier diffuso oggi. "A Samir Chaabna è stato chiesto di rispettare le disposizioni della legge del 10 gennaio 2017 (...) e di rinunciare alla sua nazionalità straniera", si legge nel testo. "Prima del suo rifiuto e per decisione del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, la sua nomina è stata annullata e quindi Samir Chaabna non fa più parte del governo", prosegue la nota. Il nome del suo sostituto non è stato ancora noto. (Ala)