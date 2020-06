Coronavirus: il numero dei decessi è il più basso da inizio marzo, calano anche i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 175 oggi i nuovi casi di persone contagiate da coronavirus, in calo rispetto a ieri quando erano stati 259. I morti nelle ultime 24 ore sono stati otto, il numero più basso dall'inizio di marzo, mentre ieri erano stati 30. Sono questi i dati forniti dal ministero della Salute. Il numero totale dei casi sale così a 240.136. Tra le regioni, in testa c'è sempre la Lombardia con 77 nuovi casi che corrispondono al 44 per cento del totale, seguita dall'Emilia Romagna, che segna 44 casi in più. I tamponi sono stati 61.351 contro i 52.768 di ieri. Nel dettaglio, ci sono state due vittime in Lombardia, una nel Lazio, tre in Piemonte, una in Umbria e una in Liguria. In tutte le altre Regioni non ci sono stati decessi legati al Covid. Il totale delle vittime sale a 34.716. I guariti oggi sono 969, contro gli 890 di ieri, per un totale di 188.584. (Rin)