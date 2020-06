Istruzione: Azzolina a riunione ministri del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato questo pomeriggio, in videoconferenza, alla riunione straordinaria dei ministri dell'Istruzione del G20 per discutere, alla luce anche dell'attuale emergenza sanitaria, dell'importanza di poter assicurare la continuità dell'istruzione e della formazione anche in contesti di crisi. L'incontro è stato aperto dal ministro dell'Istruzione del Regno dell'Arabia Saudita, Hamad Mohammed Al-Sheikh, che ha la presidenza di turno. Nel corso della riunione i Paesi membri del G20 hanno condiviso le politiche attuate durante la pandemia con la sospensione delle lezioni e si sono confrontati su possibili ambiti di futura collaborazione. Al termine della riunione è stata adottata una Dichiarazione congiunta dei Ministri dell'Istruzione. (segue) (com)