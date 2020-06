Istruzione: Azzolina a riunione ministri del G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Ministro Al-Sheikh per aver promosso questo incontro – ha detto Azzolina -. Mi auguro che insieme a tutti i Paesi del G20 potremo migliorare le azioni messe fin qui in campo a tutela delle nostre studentesse e dei nostri studenti. In questi mesi il Governo italiano ha adottato misure per assicurare il diritto all'istruzione, garantito dalla Costituzione, salvaguardando al tempo stesso anche il diritto alla salute. Al momento – ha aggiunto la Ministra - stiamo pianificando e organizzando il nuovo anno scolastico in una situazione di 'nuova normalità'. Si tratta di una grande sfida che riguarda non solo l'attuazione delle misure sanitarie e la definizione di una nuova organizzazione degli ambienti di apprendimento e dei gruppi classe, ma anche il riassetto delle risorse finanziarie e umane e, a lungo termine, un ripensamento della visione complessiva dell'istruzione". (segue) (com)