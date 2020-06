Roma: Mennuni (Fd'I), su roghi tossici situazione fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua ad essere senza controllo la situazione all'interno dei campi rom romani. Ieri notte si è sviluppato l'ennesimo rogo tossico al campo di Monte Mario con un fortissimo odore di plastica bruciata, avvertito, per tutta la notte, in diverse zone del Municipio XIV". Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. "Un vero e proprio attento alla salute pubblica - aggiunge - che si perpetua da anni. Stamane la notizia della rom che esce dall'accampamento abusivo sotto via Mascagni nel II municipio, minacciando con un coltello in mano due dirigenti di Fdi Simone Pelosi e Leonora Peresso che stavano documentando il degrado della zona. Purtroppo il fenomeno dei roghi tossici provenienti dai campi rom, autorizzati e non, continua ad essere tristemente presente in tutta la città. Non deve essere servita a molto evidentemente la contromisura del Campidoglio, pomposamente annunciata mesi fa, di piazzare una batteria di telecamere a infrarossi attorno ai campi rom di Castel Romano, via Candoni, via Lombroso, la Barbuta e agli insediamenti di via di Salone e via Salviati. I roghi purtroppo continuano e sono centinaia di migliaia i romani che rischiano ogni giorno di riempirsi i polmoni di sostanze nocive, con una media di 250 episodi all'anno nella capitale negli ultimi 7anni e con dati in continuo aumento, visto che nel corso del 2019, i pompieri sono dovuti intervenire ben 600 volte per piccoli e grandi roghi. Basta con le zone in cui tutto è permesso in spregio ad ogni legge. La Raggi intervenga dunque con decisione e dimostri di voler tutelare la salute dei cittadini e combattere l'illegalità con i fatti e non solo a parole".(Com)