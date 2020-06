Nuovo governo in Irlanda dopo l'intesa tra gli storici rivali Fianna Fail e Fine Gael

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda ha da oggi un nuovo governo grazie alla "storica" coalizione tra due dei maggiori partiti del paese, Fianna Fail e Fine Gael, allargata ai Verdi. Si tratta della prima volta che il governo di Dublino viene guidato insieme dai due schieramenti politici rivali, rispettivamente di centro e di centro-destra, tradizionalmente alternatisi all'esecutivo sin dall'indipendenza. Il parlamento di Dublino, con 93 voti favorevoli e 63 contrari, ha approvato oggi la nomina del leader del Fianna Fail Michael Martin come nuovo primo ministro (Taoiseach). L'accordo di coalizione prevede tuttavia un'alternanza al potere: dal 2022, quindi, il governo irlandese tornerà ad essere guidato dal premier uscente Leo Varadkar, leader del Fine Gael, il quale ha traghettato il paese durante gli oltre quattro mesi di stallo dopo le elezioni di febbraio. La coalizione di governo è completata dai Verdi che hanno accettato l'accordo facendo inserire la promessa dell'abbassamento delle emissioni di carbone del 7 per cento ogni anno fino al 2030, l'aumento delle tasse sul carbone e il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile.Il primo ministro Martin ha prestato oggi giuramento davanti al presidente irlandese Michael Higgings e ha dichiarato che intende lavorare "giorno e notte" con i suoi partner di governo per "dispiegare il grande potenziale della nostra nazione". Martin ha preso l'impegno di far ripartire l'Irlanda dalla "più rapida recessione" che abbia mai colpito il paese in conseguenza della pandemia del coronavirus. "Non ci sono dubbi su quale sia il nostro lavoro più urgente", ha dichiarato il nuovo premier sottolineando che nessuna parte del paese è stata esente dal toccare con mano l'impatto del coronavirus. "Per questo dobbiamo agire con urgenza e ambizione", ha affermato in riferimento alla necessità di rilanciare l'economia. Il nuovo premier è un personaggio noto della politica irlandese: 59 anni è stato più volte ministro (della Sanità, degli Esteri, del Commercio e dell'Istruzione) ed era nel governo di Dublino che ha firmato il piano di salvataggio dell'Irlanda con l'Ue e l'Fmi."Credo che la guerra civile in politica è finita da molto tempo nel nostro paese, ma oggi la guerra civile finisce nel nostro parlamento", ha dichiarato il premier uscente Varadkhar. "Due grandi partiti si uniscono con un altro grande partito, i Verdi, per offrire ciò che serve al paese, un governo stabile per un miglioramento del nostro paese e del mondo", ha affermato. All'opposizione resta invece il Sinn Fein, il partito repubblicano di sinistra, affermatosi come prima forza politica alle elezioni di febbraio a pari merito con il Fianna Fail. La leader del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, estromessa dal governo nonostante l'esito elettorale proprio dall'intesa tra i due partiti centristi, ha definito la nuova coalizione governativa come "un matrimonio di convenienza". "Di fronte alle prospettive di perdere il potere, Fianna Fail e Fine Gael hanno serrato i ranghi", ha accusato Mc Donald. Il Fianna Fail è il partito che ha più seggi nel parlamento di Dublino (38) seguito subito dopo dal Sinn Fein (37); mentre il Fine Gael ne ha 35 e i Verdi 12.Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è congratulato con Martin per la nomina come nuovo premier dell'Irlanda. Michel, scrivendo su Twitter, ha detto di attendere Michel presto a Bruxelles. "Lavoriamo insieme per rendere l'Irlanda e l'Europa più verdi, prospere e sicure", ha dichiarato. Michel ha quindi ringraziato per "l'amicizia e l'eccellente cooperazione" il premier irlandese uscente Varadkar. Anche il premier britannico Boris Johnson si è congratulato con Martin per la sua nomina alla guida del governo di Dublino. "L'Irlanda è il nostro vicino più stretto, un buon amico ed un alleato su questioni come il cambiamento climatico, la lotta globale contro il Covid-19 e i nostri valori condivisi dei diritti umani e della democrazia", ha dichiarato Johnson. (Res)