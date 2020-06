Lazio: Celli (RtR), bene decisione Regione su sport da contatto, Governo accolga richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto lo Sport deve poter ripartire. La Regione Lazio, dichiara in una nota la capogruppo della Lista civica RtR, Svetlana Celli, "si è espressa a favore della ripresa degli sport di contatto, ma la decisione ultima spetta alla conferenza Stato-Regioni. Mi auguro che il governo accolga presto questa richiesta, che tiene conto della necessità per molte piccole società e realtà territoriali sportive di ripartire. Un fermo ulteriore rischierebbe di danneggiarle del tutto". (Com)