Abruzzo: arrivati nel Parco Nazionale i tre orsi sfruttati al circo in Lituania

- Dopo mesi di preparazione e superate le difficoltà dovute al Covid 19, finalmente oggi ha avuto conclusione l’operazione internazionale che stamattina ha portato a Pescasseroli, presso il Centro Visite del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tre orsi bruni europei vittime di un passato di persecuzioni, maltrattamenti e deprivazioni, detenuti per anni a Joniskis, una piccola cittadina situata in Lituania. Questa missione di salvataggio è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di una serie di realtà associative e istituzionali, italiane ed europee, che sono riuscite a mettere in campo, con una sinergia eccezionale, tutti gli sforzi necessari per rendere possibile quello che ad oggi può essere considerato un piccolo miracolo. Hanno collaborato attivamente a questo progetto l'associazione italiana no profit "Salviamo gli Orsi della Luna", il ministero dell'Ambiente lituano, l'organizzazione lituana "Gyvunu Teisiu Apsaugos Organizacija". Un merito particolare inoltre va alla Fondazione italiana Capellino che, nell'ambito del suo progetto Humans & Wildlife per la tutela degli habitat e della fauna selvatica, ha dato la disponibilità a sostenere le spese di trasporto al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che ha accolto i tre esemplari a Pescasseroli, nel proprio Centro Visite alle autorità italiane che, nelle vesti della Commissione Scientifica Cities, hanno sostenuto il progetto di salvataggio e autorizzato lo spostamento degli orsi. "Senza la cooperazione efficace e volenterosa - rileva il Pnalm - di tutti la rete di Enti e Associazioni che sono state precedentemente citate, quanto avvenuto oggi, non sarebbe mai stato possibile". (segue) (Gru)